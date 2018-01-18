WOG підвищив ціни на бензин і дизпаливо на 50 копійок за літр

Великі мережі АЗС, такі як WOG, SOCAR та інші, знову підняли ціни на бензин і дизельне паливо на 10-50 копійок за літр.

Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

Згідно з повідомленням компанії, на заправках оператора WOG всі види палива подорожчали на 50 коп./л до, А-92 - 31,45 грн/л, А-95 - 32,45 грн/л, А-95 Преміум - 33,45 грн/л, ДТ - 29,95 грн/л, ДТ Преміум - 31,95 грн/л.

Також в мережі SOCAR все бензини і ДП виросли на 15 коп. /л, до А-92 - 30,99 грн/л, А-95 - 31,99 грн/л, А-95 Преміум - 32,99 грн/л , ДТ - 29,49 грн/л, ДТ Преміум - 31,49 грн/л.

Паливо також подорожчало в мережах "БРСМ-Нафта", "Енерджі Транс", KLO, "Авантаж 7" і "Катрал Південь".

Відзначається, що середні ціни на бензини і дизпаливо на українських АЗС досягли наступних значень: А-92 - 28,52 грн/л, А-95 - 29,31 грн/л, А-95 Преміум - 30,50 грн/л, ДТ - 27,15 грн/л, ДТ Преміум - 29,50 грн/л.

Нагадаємо, 15-16 січня роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне в мережах автозаправних станцій знову зросли.

Як повідомлялося, зростання цін на паливо в Україні останнім часом пов'язане з підвищенням цін на нафту і девальвацією національної валюти.

Антимонопольний комітет веде розслідування щодо ситуації на ринку бензину у листопаді-грудні 2017 року.

Економічна правда