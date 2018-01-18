Укрзалізниця самостійно регулюватиме ціну перевезень у вантажних вагонах

Правління ПАТ "Укрзалізниця" затвердило процедуру визначення плати за використання власних вагонів.

Про це повідомляє пре-служба УЗ.

Досі ціна на послуги перевезення парком вагонів Укрзалізниці встановлювались державою.

"Як наслідок, вона була значно нижчою від тієї, що її платять реальні вантажовідправники. Товариство недоотримувало доходи. Різниця між фіксованою та ринковою вартістю вагонів потрапляла до компаній-посередників або провокувала корупційні схеми всередині Укрзалізниці", - зазначають у прес-службі.

За оцінками експертів, обсяг цього специфічного ринку може складати до 5 млдр гривень на рік.

"Прийняті сьогодні рішення, у першу чергу, дозволять збільшити надходження коштів на розвиток компанії. Ми розраховуємо також, що такий крок унеможливить корупційні схеми в цьому сегменті, у тому числі, з боку наших співробітників", - прокоментував в.о. голови ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

"Ми очікуємо ліквідації штучного дефіциту вагонів та зниження вартості перевезення для кінцевого споживача за рахунок вирівнювання співвідношення попиту та пропозиції вагонів на ринку", - зазначив керівник Укрзалізниці.

Крім того, за його словами, тепер в Україні сформовано інвестиційно привабливі умови для ринку вагонів.

Зазначається, що дерегуляція вагонної складової впроваджуватиметься у два етапи. На першому застосовуватиметься формульний розрахунок щоденної оплати за здійснення послуги перевезення у вагонах ПАТ "Укрзалізниця".

"Для встановлення об’єктивних цін Укрзалізниця проаналізувала методологію розрахунку ставки плати за використання вагонів в інших країнах та вплив зміни ставки плати за використання власних вагонів компанії на ринок і економіку держави в цілому та для кінцевого споживача. З огляду на це, ставки плати за використання власних вагонів Укрзалізниці будуть нижчими, ніж ринкові", - зазначила прес-служба.

Наприклад, плата за користування піввагоном Укрзалізниці складатиме 542 гривень на добу (без ПДВ), зерновозом – 655 гривень на добу (без ПДВ), критим вагоном – 570 гривень на добу (без ПДВ). Актуалізація цін відбуватиметься не рідше, ніж раз на три місяці.

На другому етапі впроваджується система щоденних електронних торгів у співпраці з командою "Prozorro. Продажі". На торги виставлятиметься частина порожнього парку. За їх результатами визначатиметься ціна для всього парку вагонів за видами на певну дату.

Відповідні кроки ПАТ "Укрзалізниця" здійснило на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 року № 64 та наказу Міністерства інфраструктури України від 7 грудня 2017 року № 425 "Про внесення змін до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги".

У повному обсязі зміни наберуть чинності з 19 лютого 2018-го року.

Нагадаємо, за словами Кравцова "Укрзалізниця" втратила 6 млрд гривень через несвоєчасне підвищення тарифу на вантажні перевезення.

Як повідомлялося, з 31 жовтня ПАТ "Укрзалізниця" підвищила тарифи на залізничні вантажні перевезення на 15%.

Економічна правда