ЄБРР дасть грошей "Нафтогазу" тільки на закупівлі газу в Європі

НАК "Нафтогаз України" за кошти Європейського банку реконструкції розвитку зможе купувати газ тільки на західному кордоні.

Про це повідомив керуючий директор ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж, передає "Інтерфакс-Україна".

"На східному кордоні [України] є тільки один постачальник. Ніхто не має доступу до трубопроводу", - сказав він.

"На заході у всіх є доступ до трубопроводу, тому що це вільний ринок, організований відповідно до вимог ЄС, тому "Нафтогаз" може фактично організувати тендер, оскільки існує конкуренція між різними постачальниками", - заявив Маліж.

Як зазначив Маліж, походження газу не має значення - російський він чи будь-який інший з регіону, якщо в процесі закупівлі не буде конкуренції.

Що стосується поточного фінансового співробітництва з "Нафтогазом", Маліж нагадав, що існуюча кредитна лінія розрахована на три роки і повинна бути погашена в цьому році.

За його словами, можливість відкриття нової подібної кредитної лінії залежить від відносин НАК з урядом України, подальшого прогресу в сфері корпоративного управління.

При цьому Маліж вказав, що формування наглядової ради з більшістю незалежних членів недостатньо, як недостатньо і правильних дій самого "Нафтогазу" в сфері корпоративного управління.

"Акціонер також грає дуже важливу роль", - підкреслив керуючий директор ЄБРР.

Акціонером "Нафтогазу" є Кабінет міністрів України.

Кредитна лінія ЄБРР в розмірі 300 млн доларів була відкрита в жовтні 2015 року та призначена для закупівлі газу на західному кордоні України.

Однією з умов надання кредиту ЄБРР є реалізація урядом України плану дій щодо реформи корпоративного управління в "Нафтогазі".

Позика ЄБРР була поновлюваним кредитом на три роки. Протягом цього терміну "Нафтогаз" міг погашати і знову вибирати кошти в межах зазначеної суми, щоб профінансувати закупівлі газу з ЄС.

Глава правління НАК Андрій Коболєв днями заявив, що через невиконання Україною ряду зафіксованих в контракті умов "Нафтогаз" вже позбувся опції на автоматичне продовження цієї лінії.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" з кінця 2015 року не постачав газ з Росії. Згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу Україна зобов'язана відновити постачання мінімальних обсягів газу з Росії відповідно до положення контракту "бери або плати".

У "Нафтогазі" заявляли, що ціни на російський газ будуть "на рівні німецького ринку".

Нагадаємо, президент Порошенко заявив, що Україна готова відновити закупівлі природного газу у Росії за умови його дешевизни і прозорості укладення відповідних договорів.