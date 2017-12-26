У "Нафтогазі" порахували, скільки платитимуть "Газпрому" за газ
Вівторок, 26 грудня 2017, 18:15
У "Нафтогазі" порахували, скільки Україна платитиме російському "Газпрому" в 2018-2019 роках за газ.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко.
За словами Вітренка, "Газпром" платить за транзит в 2-3 рази більше, ніж зможе отримувати за продаж свого газу.
В коментарях Вітренко зазначив, що ціна буде на рівні німецького ринку.
Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" виграв арбітраж проти Газпрому за контрактом на поставку газу по всіх спірних питаннях.
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Економічна правда
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