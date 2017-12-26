У "Нафтогазі" порахували, скільки платитимуть "Газпрому" за газ

У "Нафтогазі" порахували, скільки Україна платитиме російському "Газпрому" в 2018-2019 роках за газ.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко.

За словами Вітренка, "Газпром" платить за транзит в 2-3 рази більше, ніж зможе отримувати за продаж свого газу.

В коментарях Вітренко зазначив, що ціна буде на рівні німецького ринку.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" виграв арбітраж проти Газпрому за контрактом на поставку газу по всіх спірних питаннях.

Читайте також: "Нафтогаз" vs "Газпром". Чим завершилася битва під Стокгольмом

Економічна правда