Всі розділи
Укр / Рус

У "Нафтогазі" порахували, скільки платитимуть "Газпрому" за газ

Вівторок, 26 грудня 2017, 18:15

У "Нафтогазі" порахували, скільки Україна платитиме російському "Газпрому" в 2018-2019 роках за газ.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко.

За словами Вітренка, "Газпром" платить за транзит в 2-3 рази більше, ніж зможе отримувати за продаж свого газу.

В коментарях Вітренко зазначив, що ціна буде на рівні німецького ринку.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" виграв арбітраж проти Газпрому за контрактом на поставку газу по всіх спірних питаннях.

Читайте також: "Нафтогаз" vs "Газпром". Чим завершилася битва під Стокгольмом

Економічна правда

Нафтогаз Газпром
Матеріали за темою
Газпром vs Нафтогаз: У РФ упевнені, що суд в Стокгольмі - на їхньому боці 26 грудня 2017, 09:03
Кандидатуру Станчака погоджено, поляк очолив "Укртрансгаз" 25 грудня 2017, 11:12
У Нафтогазі назвали "Північний потік-2" військовим проектом Путіна 23 грудня 2017, 15:00
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті