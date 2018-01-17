Коболєв назвав дві найбільші проблеми "Нафтогазу"

Втрата дешевих кредитів і багатомільярдні борги газозбутів перед НАК "Нафтогаз України" є двома найбільшими проблемами компанії у 2018 році.

Про це повідомив глава компанії Андрій Коболєв журналістам у Києві в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

Коболєв заявив, що "Нафтогаз" у січні 2018 року погасить кредитну лінію ЄБРР, надану компанії на закупівлі газу.

За його словами, через невиконання Україною низки зафіксованих у контракті умов "Нафтогаз" уже втратив опцію на автоматичне продовження цієї лінії.

"Чи захоче ЄБРР у цій ситуації вступати в переговори з урядом про продовження лінії, мені складно сказати", - зазначив він.

За даними глави компанії, через наявні проблеми з Міжнародним валютним фондом Світовий банк також не готовий на сьогодні надавати кредитну лінію під закупівлі Україною газу на 500 млн доларів.

"Тобто, все це напруження між Україною та МФО вже коштує "Нафтогазу" 300 млн доларів, а загалом коштуватиме 800 млн доларів дешевого кредитного ресурсу в 1%", - додав Кoболєв.

Глава НАК вважає, що втрата дешевих кредитів і багатомільярдні борги газозбутів перед компанією є двома найбільшими проблемами НАК у 2018 році.