Високий суд Лондона розглядає три справи проти Коломойського і Боголюбова

Олігархи Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов є відповідачами за трьома позовами у Високому суді Лондона.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

Окрім державного "Приватбанку", що звинувачує своїх екс-власників у шахрайстві, претензії бізнесменам пред'являють Вадим Шульман і російська нафтова компанія "Татнєфть".

Зокрема, Шульман звинувачує Коломойського і Боголюбова в невиплаті йому 28,5 млн доларів, які він витратив понад своєї обумовленої частки при спільному інвестуванні в сталеливарну компанію у США.

У 2001 році Шульман купив сталеливарний завод Уоррена приблизно за 28,5 мільйонів доларів. На момент покупки завод не працював.

Однак новий власник відновив його роботу, а до 2006 року вирішив підвищити його капіталізацію і запросив Коломойського і Боголюбова інвестувати кошти в завод. Партнери погодилися внести в його капітал рівні частки по 30 млн дол, а Шульману виплатити компенсацію за первинну інвестицію у 28,5 мільйонів.

У результаті нові інвестори, увійшовши в частку підприємства, стали використовувати його у своїх схемах, пов'язаних з кредитуванням, капіталізація самого заводу почала стрімко зменшуватися, а про виплату Шульману первісної інвестиції взагалі забули.

"Татнєфть" також звинувачує Коломойського, Боголюбова, Олександра Ярославського і Павла Овчаренка у шахрайстві. У жовтні компанія виграла апеляцію у цій справі і тепер Високий суд Лондона, який раніше відхилив позов компанії "Татнєфть", зобов'язаний розглядати справу про відшкодування шкоди, завданої компанії внаслідок розкрадання грошей, призначених для оплати поставок нафти на Кременчуцький НПЗ у 2007 році.

Нагадаємо, російська Татнєфть подала в суди Москви, Лондона та США позови проти України на 144 мільйони доларів у справі Кременчуцького НПЗ.

Як відомо, раніше 18,296% акцій Кременчуцького НПЗ належало структурам, близьким до ПАТ "Татнєфть", ще 28,7788% - міністерству майна Татарстану. Потім на підприємстві з'явилися нові акціонери, близькі до української групи "Приват" і бізнесмена Олександра Ярославського.

В результаті судових розглядів частка татарстанських акціонерів була практично обнулена, а на підприємстві з'явився новий великий акціонер, пов'язаний з групою "Приват" - ТОВ "Корсан". Боголюбов і Коломойський - давні ділові партнери та співзасновники неоформленої офіційно групи "Приват".

У жовтні 2007 року було заявлено про силове захоплення НПЗ. У зв'язку з цим російська Татнєфть припинила поставки нафти на НПЗ.

Татнєфть пред'явила позов Україні в травні 2008 року на підставі російсько-української угоди про захист інвестицій, укладеної в 1998 році.

Російська компанія виграла справу - міжнародний арбітраж в липні 2014 року зобов'язав Україну виплатити Татнєфті компенсацію в розмірі 112 млн доларів плюс відсотки.

Як повідомлялося, 19 грудня Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать або ними контролюються.

Раніше Приватбанк звернулася до лондонського суду з метою повернути виведені кошти і погасити невиконані зобов'язання банку щодо рефінансування. Банк звернувся до Високого суду з проханням на період розгляду справи, до винесення рішення, накласти арешт на майно, яке належить колишнім власникам банку, в розмірі 3 млрд доларів.

Відповідний перелік активів було надано суддям в рамках слухань про прийняття рішень щодо забезпечувальних заходів.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов у державну власність.

Наразі проходять близько чотирьох сотень українських судів, що стосуються націоналізації банку.

Власники євробондів Приватбанку зажадали дострокового погашення паперів на 335 млн доларів, брати Суркіси довели в суді, що ні вони, ні їхні численні родичі не є пов'язаними з Приватбанком особами.

Крім того Геннадій Боголюбов вимагав в уряду України компенсувати йому втрату частки в "Приваті", а Ігор Коломойський у суді оскаржив визнання банку неплатоспроможним і саму націоналізацію.