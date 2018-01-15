У Держстаті назвали регіони, де ціни зросли найбільше

У 2017 році найбільший рівень інфляції в Україні зафіксували в Донецькій області.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, інфляція в Донецькій області у 2017 році становила 15,9%, у Рівненській області -15%, Луганській – 14,9%.

За даними Держстату, найменша інфляція у 2017 році зафіксована у Чернівецькій області на рівні 12,4%, Дніпропетровській області – 12,8%.

Також повідомляється, що в 2017 році продукти харчування найбільше подорожчали в Києві та області – на 19,7%, алкогольні напої – в Рівненській області (на 24%).

Раніше Нацбанк пояснив, чому ціни росли швидше очікувань.

Як повідомлялося, 14 грудня Національний банк підвищив облікову ставку з 13,5% до 14,5%. Таке рішення було прийняте у зв’язку з посиленням інфляційних ризиків і для зниження інфляції до цільового рівня в середньостроковій перспективі.

За підсумками 2017 року інфляція в Україні становила 13,7%.

Економічна правда