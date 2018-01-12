Нацбанк пояснив, чому ціни росли швидше очікувань

За даними Держслужби статистики, у 2017 році споживча інфляція в Україні становила 13,7% і перевищила мету (8% + - 2 п.п.) Національного банку.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Базова інфляція за підсумками 2017 року прискорилася до 9,5% в порівнянні з 5,8% у 2016 році.

Найбільш істотно на рівень інфляції вплинуло подорожчання послуг закладів швидкого харчування, вищої освіти, утримання прибудинкових територій, повідомляє НБУ.

Прискорилося зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки (перш за все молочні та м'ясні продукти) як наслідок подорожчання сировини, а також у відповідь на значні обсяги експорту окремих продуктів харчування (в тому числі масла вершкового).

Темпи зростання цін на непродовольчі товари були нижчы, ніж минулого року (3,3% в порівнянні з 4,8%).

Зростання цін на сирі продовольчі товари у 2017 році прискорилося до 23,5% в порівнянні з попереднім роком і забезпечило основний внесок в споживчу інфляцію.

Високими темпами зросли ціни на м'ясо і молоко, відновилося зростання цін на яйця.

У 2017 році стрімко зросли ціни на овочі та фрукти після їх падіння у 2016 році. Продовжувалося падіння цін на цукор.

Зростання цін і тарифів, що регулюються адміністративно, сповільнилося до 16,1%.

Темпи зростання цін на паливо у 2017 році були такими ж високими (20,0%), як і в попередньому році, в результаті підвищення цін на нафту і ослаблення гривні до євро (акцизи на паливо встановлено в євро).

"НБУ припинив пом'якшення монетарної політики, а в жовтні перейшов до більш жорстких заходів. Саме для поступового зниження інфляції до цільових орієнтирів правління НБУ двічі підвищило ключову облікову ставку у IV кварталі - всього на 2 пункти до 14,5% ", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Національний банк і надалі спрямовуватиме свою політику на уповільнення темпів зростання цін і досягнення цілей по інфляції.

Як повідомлялося, 14 грудня Національний банк підвищив облікову ставку з 13,5% до 14,5%. Таке рішення було прийняте у зв’язку з посиленням інфляційних ризиків і для зниження інфляції до цільового рівня в середньостроковій перспективі.

У листопаді 2017 року вона становила 13,6% річних.

Економічна правда