OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про кібератаки, запаси газу та зростання цін.

Про кібератаки. Експерти в сфері кібербезпеки та інформаційних систем прогнозують, що у 2018 році буде ще більше кібератак.

Про реформу ДФС. Кабінет міністрів скасував постанови 2017 року про реформування та реорганізацію Державної фіскальної служби та митниці, які ініціювало Міністерство фінансів.

Про корупцію. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що проблема корупції в Україні перебільшена і використовується ворогами для дестабілізації держави.

Про зростання цін. Національний банк пояснив, чому ціни в Україні зростали швидше очікувань.

Про ремонт доріг. Укравтодор опублікував програму ремонту доріг на 2018 рік, затверджену в рамках п'ятирічної держпрограми розвитку автомобільних доріг.

Про Фукса. Російсько-український бізнесмен Павло Фукс купив компанію Укррослізинг, яка відсудила у Київського метрополітену 1,96 мільярда гривень за поставку 100 вагонів в 2010-2013 роках.

Про запаси газу. Україна має в своєму розпорядженні доступні для видобутку запаси у 452,8 мільярда кубометрів газу, яких за нинішніх темпів видобутку вистачить на 22 роки.

О кибератаках. Эксперты в области кибербезопасности и информационных систем прогнозируют, что в 2018 году будет еще больше кибератак.

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