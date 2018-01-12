Павло Фукс купив борг київського метро в 1,8 мільярда гривень

Російсько-український бізнесмен Павло Фукс купив компанію Укррослізинг, яка на початку минулого року відсудила у Київського метрополітену 1,96 мільярда гривень за поставку 100 вагонів в 2010-2013 роках.

Про це повідомляє Liga.net.

З нового року Фукс став єдиним бенефіціаром Укррослізинг. 11 січня відповідні зміни були внесені до реєстру юридичних осіб.

Раніше цю компанію ЗМІ пов'язували з оточенням Віктора Януковича і російським державним Зовнішекономбанком.

За підрахунками видання, борг Київського метрополітену перед компанією Фукса становить близько 1,78 млрд гривень.

Павло Фукс – бізнесмен, який народився у Харкові, потім перебрався до Москви, де прожив тривалий час і заробив капітал. За його словами, він відмовився від російського громадянства, а у 2015 році отримав новий український паспорт.

Водночас, на сайті московської будівельної корпорації MOS CITY GROUP він і досі зазначений як голова ради директорів. А згідно з відкритими даними російського єдиного державного реєстру юросіб, є одним із засновників компанії. Найвідоміший проект цієї корпорації – хмарочоси "Москва-сіті".

Вперше у рейтинг найбагатших українців за версією журналу "Фокус" Павло Фукс увійшов у 2017 році за підсумками 2016-го – і одразу посів 24 позицію. Його статки оцінили у 270 мільйонів доларів.

В Україні Фукс відомий скупкою токсичних активів у оточення Віктора Януковича.

Раніше програма "Схеми" повідомляла, що Фукс літає одним приватним літаком з головною політичною опорою Ігоря Коломойського – народним депутатом України, співголовою парламентської групи "Відродження" Віталієм Хомутинніком.

Рекомендуємо почитати: Moscow never sleeps. Команда Януковича продала газовий бізнес російському мільярдеру