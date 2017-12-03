OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про гроші для МВФ. Україна перерахувала Міжнародному валютному фонду останній платіж у 2017 році на 169 мільйонів доларів. Всього за рік ми повернули 1,268 мільярда позичених доларів. У той же час, в борг у МВФ Україна за весь рік взяла 1 мільярд доларів.

Про квитки в Європу. Знижки на європейські напрямки "Укрзалізниці" були під загрозою. Але все обійшлося. УЗ опублікувала, за скільки поїдемо до Перемишля, і скільки треба викласти за квиток до Відня.

Про космічні подорожі. Ілон Маск запустить на орбіту Марса ракету Falcon Heavy з електромобілем Tesla на борту, з колонок якого буде грати пісня Space Oddity Девіда Боуї. Ні, це не жарт.

Про "Ланос". Запорізький автозавод припинив випускати автомобілі Lanos. Кажуть, через масовий наплив "литовців".

Про Онищенка. Державна фіскальна служба намагається через суди стягнути з "Укргазвидобування" 467,5 млн гривень рентних боргів фірми "Надра Геоцентр", підконтрольної депутату-втікачеві Олександру Онищенкові.

Про "Сватів". Так, в темі заборони показу телесеріалу "Свати" є і економічна складова. Студія "Квартал 95" продавала "Сватів" на десятки телеканалів за ціною до 200 тисяч доларів за одну серію. У той час як виробництво цієї серії обходилося в суму 30-50 тисяч доларів.

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Акценти Порошенка. Про що президент поговорив з бізнесом

Президент і прем'єр зустрілися з представниками трьох бізнес-асоціацій. Зустріч відбулася в готелі Інтерконтиненталь і тривала близько чотирьох годин. Гройсман і Порошенко визначили, які реформи вони хочуть реалізувати найближчим часом