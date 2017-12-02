В Україні зупинили виробництво автомобілів Lanos через "євробляхи"

Найбільший український виробник легкових автомобілів "Запорізький автомобілебудівний завод" зупинив виробництво автомобілів моделі Lanos і планує сконцентруватися на випуску комерційної техніки.

Про це повідомляє прес-служба корпорації "Укравто" агентству УНІАН.

"Ми призупинили виробництво автомобілів моделі Lanos. Причиною цього рішення стала економічна ситуація в країні та зниження попиту на авто. Також вплинула проблема ввезення дешевих старих авто в обхід розмитнення", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на даний момент компанія зосередиться на випуску комерційної техніки.

Запорізький автомобілебудівний завод планує виробити близько 3,5 тисячі автотранспортних засобів за підсумками 2017 року, що відповідає показнику минулого року.

У 2016 році ЗАЗ отримав 602,81 мільйона гривень чистого збитку, що в два рази менше, ніж у 2015 році.

У зв'язку із загальним падінням економіки України та скороченням продажів автомобілів ЗАЗ в грудні 2014 року по квітень 2015 року повністю зупиняв виробництво.

Нагадаємо, за січень-жовтень 2017 року обсяги митного оформлення вживаних авто на українських митницях зросли у 6 разів.

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