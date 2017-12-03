"Квартал 95" продає одну серію "Сватів" за 200 тисяч доларів - ЗМІ

Студія "Квартал 95" Володимира Зеленського продавала одну серію телесеріалу "Свати" за 100-200 тисяч доларів.

Про це пише Liga.net.

Автори не розкривають бюджетів на виробництво серіалу. Можна орієнтуватися тільки на ринкові цифри.

За словами глави Star Media Влада Ряшина, вартість виробництва однієї серії в Україні стартує від 30 тисяч доларів. І за ці гроші можна зняти не найякісніший продукт.

За оцінками глави "Медіа Групи "Україна" Євгена Лященка, ціна телегодини праймового серіалу може коливатися в діапазоні 35-60 тисяч доларів.

Оцінка директора "1 + 1 Медіа" Олександра Ткаченка нижче - від 20 тисяч до 50 тисяч за серію.

Разом, якщо врахувати, що в шести сезонах "Сватів" 64 серії плюс 4 серії фільму "Свати за кадром", бюджет вже випущених сезонів - мінімум 2 млн доларів.

До кризи ціна за одну серію для каналу "Росія 1" могла досягати 200 тисяч доларів.

"Для українських каналів ціна могла бути орієнтовно втричі нижча", - уточнює експерт в сфері продакшена Олександр Захлюпаний.

За його оцінками, Україна приносила близько 20% прибутку від продажу прав на серіал.

За даними українського Forbes, у 2015 році "1+1" платив за 25-хвилинну серію "Сватів" стільки ж, скільки за годинний випуск "Вечірнього кварталу" - 100 тисяч доларів.

Кіновиобництво приносить "Кварталу 95" 30-50% всього річного доходу, розповідав виданню керівник "Кіно Кварталу" Андрій Яковлєв.

В останні роки "Свати" також добре монетизувалися і в інтернеті. Як заявив Володимир Зеленський, тільки на YouTube "Свати" зібрали 800 млн переглядів.

Заробляти на "Сватах" могли і телеканали.

У прес-службі "1+1" відповіли, що серіал дивилися 82% телеглядачів в аудиторії 4+. Згідно з прайсом "1+1", опублікованому рекламним агентством "Соната", вартість 30 секунд реклами (один рекламний блок) у вечірній час досягає 50-60 тисяч грн без ПДВ.