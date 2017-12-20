Російський олігарх недоплатив в Україні 800 мільйонів податків - ДФС

Олег Дерипаска

В результаті проведеної перевірки на Запорізькому алюмінієвому комбінаті ДФС донарахувала майже 800 мільйонів гривень податків.

Про це повідомляє Офіс великих платників податків ДФС.

Наразі відповідне рішення має бути ухвалено судом першої інстанції, куди Вищим адміністративним судом України зазначену справу ЗАлК було направлено на новий розгляд.

Суть справи полягає в тому, що колишній найпотужніший український виробник алюмінію ПАТ "Запорізький алюмінієвий комбінат" впродовж тривалого часу систематично використовував схеми мінімізації податкових зобов’язань та ухилення від оподаткування.

Впродовж останніх років виробничої активності (2009 – 2012 роки) комбінат постійно продавав свою продукцію за ціною нижче собівартості, що зумовило не лише заниження об’єкту оподаткування податком на прибуток, але й виникнення необґрунтованих підстав для відшкодування з бюджету податку на додану вартість.

Як повідомили в Запорізькому управлінні Офісу великих платників податків ДФС, вже є позитивна судова практика по аналогічним справам саме з ПАТ "ЗАлК", де суди зазначають відсутність економічних підстав для систематичної реалізації продукції за ціною нижче собівартості.

Підприємство не надало фактичних даних на підтвердження відповідності застосованої ціни на спірну металопродукцію об’єктивним ринковим чинникам.

Нагадаємо, 10 червня суд повернув у державну власність пакет акцій ПАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" загальною номінальною вартістю більше 105 млн гривень, що становить 68,01% статутного фонду товариства.

Як повідомлялося, пакет акцій ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" у розмірі 68,01%, перебував у власності кіпрської компанії "Velbay Holdings Limited", яку пов’язують з російською компанією "РусАл" Олега Дерипаски.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет дозволив сировинному трейдеру Glenсore придбати частку в статутному капіталі "Миколаївський глиноземний завод" та трьох інших українських компаній, підконтрольних Об'єднаній компанії "Російський алюміній".

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Економічна правда