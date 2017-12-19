OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про що всі говорять сьогодні?

Про IKEA, Ахметова і "схеми" у держкомпаніях.

Про IKEA. Шведська мережа товарів для дому IKEA офіційно заявила, що протягом року-двох відкриється в Україні.

Про кредити. Міністр фінансів пояснив, для чого Україні необхідно кредитуватися у МВФ і випускати євробонди - для повернення існуючих боргів.

Про Ахметова. ДТЕК Ріната Ахметова за сприяння регулятора отримало гроші від "Енергоринку" в обхід певних алгоритмів. Близько 300 мільйонів гривень недоотримав "Енергоатом".

Про турбіни Siemens. Компанія Siemens підписала перший великий контракт з РФ після скандалу з "кримськими турбінами". Компанія поставить три турбіни для електростанції в Нижньокамську.

Про "схеми". Держпідприємство "Спецтехноекспорт", дочірня компанія Укроборонпрому, поставляла індійській держкомпанії "Hindustan Aeronautics Limited" запчастини через фіктивні фірми. Власники таких фірм підписували документи за 200 гривень.

Про Коломойського. Олігарх Ігор Коломойський через наближених осіб скупив нерухомість на австрійському курорті Земмерінг в Альпах. Всі подальші події свідчать про спробу відмивання грошей.

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