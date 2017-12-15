OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про девальвацію, санкції, готовність літати на лоукостах і недолугих майнерів.

Про санкції. Санкції проти Росії продовжено ще на шість місяців. Таке рішення прийняли лідери країн Європейського союзу.

Про відшкодування. Депутати пропонують внести зміни до Податкового кодексу, якими передбачається скасування відшкодування ПДВ на експорт сої, соняшнику і ріпаку лише на один місяць, а не на постійній основі, як передбачалося раніше.

Про Укртелеком. У "Укртелекому" є 10 днів на оскарження, після чого Фонд державного майна почне процес повернення пакету акцій "Укртелекому" державі.

Про девальвацію. Національний банк вважає, що до зниження курсу гривні призвели сезонний і психологічний фактори.

Про пенсії. Українці отримають пенсії за січень 2018 року в грудні 2017 року, як це вже було роком раніше. Така міра покликана забезпечити своєчасну виплату пенсій з урахуванням святкових і вихідних днів в січні.

Про Приватбанк. Національний банк готовий підкоритися рішенням Лондонського міжнародного арбітражного суду за позовом власників євробондів до "Приватбанку".

Про готовність літати на лоукостах. Українці готові літати до ЄС лоукостами, але не дорожче 1000 гривень.

І про недолугих майнерів. Співробітники "Транснефти" намагалися майнити криптовалюту на робочих комп'ютерах.

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