Порошенко підписав закон, який дозволяє розблокувати роботу Нацкомісії з тарифів

Президент України Петро Порошенко підписав законопроект №7342-1, який надає йому право призначати нових членів Національної комісії, яка здійснює регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Парламент отримав документ з підписом президента 12 грудня.

Відповідно до закону, президент зможе провести призначення на всі вакантні посади членів НКРЕКУ на термін до трьох місяців.

Відповідний законопроект №7342-1, підготовлений депутатами Олександром Домбровським ("БПП"), Михайлом Бондарем ("Народний фронт") і Юлієм Іоффе ("Опозиційного блоку"), Рада прийняла 7 грудня.

Нагадаємо, Верховна Рада внесла зміни в закон "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг", надавши президенту повноваження тимчасово призначати членів комісії на вакантні посади.

Як повідомлялося, в кінці листопада НКРЕКП втратила кворум внаслідок звільнення одного з членів регулятора.

Разом з тим номінаційна комісія з відбору нових членів НКРЕКП була сформована зі значним запізненням і недавно приступила до роботи.

НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачанні, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробці та захороненні побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

Як стало відомо ЕП з джерел, Порошенко призначить тимчасовими членами НКРЕКУ осіб, які будуть лояльними до позиції влади.

Економічна правда