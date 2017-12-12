Порошенко призначить в Нацкомісію з тарифів лояльних людей - джерело

Президент Петро Порошенко призначить тимчасовими членами НКРЕКП осіб, які будуть лояльними до позиції влади.

Про це Економічній правді повідомив співрозмовник в уряді.

За його інформацією, новими (тимчасовими) членами НКРЕКП будуть призначені:

Вікторія Морозова, діючий член НКРЕКП, у якої закінчилися повноваження. Вона буде звільнена і перепризначена, як тимчасовий член НКРЕКП із повноваженнями.

Оксана Кривенко, заступник директора департаменту НКРЕКП із регулювання відносин у нафтогазовій сфері.

"Професійний кар’єрний чиновник. Думаю, вона не буде висловлювати окрему думку по якихось рішеннях і буде підписувати всі рішення. Тим більше, що вона буде залежна від того, щоб після тимчасового строку знову повернутися на якусь роботу в НКРЕКП", - повідомив співрозмовник.

Кривенко - одна із керівників департаменту, який розробляв та вводив абонплату на газ.

Антон Гудаченко, який прийшов у НКРЕКП разом із Дмитром Вовком (головою НКРЕ - ред) у січні 2015 року, був його радником, потім заступник директора департаменту.

Гудаченко працював у аудиторській компанії Ernst&Young (2007 - 2012), потім у "Метінвесті" Ріната Ахметова (2012-2014).

Дружина Гудаченка, Ярослава Помилуйко, з 2015 року є фінансовим директором Центренерго.

За словами джерела ЕП, Гудаченко виправдовував абонплату за газ і давав явно неправдиві твердження, що від введення абонплати розмір тарифу не зростає.

"Гудаченко - людина Вовка. Тут декларація за 2016 рік, там вже згадується його дружина, як член правління ПАТ "Центренерго". Тобто у нього очевидний конфлікт інтересів. Окрім того, він не відповідає вимогам статті 7 ЗУ "Про НКРЕКП" (не має 5 років досвіду у енергетиці або комунальних послугах)", - запевняє співрозмовник ЕП в уряді.

Нагадаємо, Верховна Рада внесла зміни в закон "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг", надавши президенту повноваження тимчасово призначати членів комісії на вакантні посади.

Як повідомлялося, в кінці листопада НКРЕКП втратила кворум внаслідок звільнення одного з членів регулятора.

Разом з тим номінаційна комісія з відбору нових членів НКРЕКП була сформована зі значним запізненням і недавно приступила до роботи.

НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачанні, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробці та захороненні побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

Економічна правда