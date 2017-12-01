OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про зірваний транш від ЄС, ринок землі та рейдерство.

Про прожитковий мінімум. Прожитковий мінімум для працездатних осіб збільшився на 78 гривень, або на 4,63% до 1 762 гривень із 1 грудня.

Про Nord Stream-2. Реалізація проекту "Північний потік-2" підвищить вразливість Європи перед перебоями постачання російського газу та завдасть економічної шкоди Україні.

Про транзит газу. Для продовження транзиту газу на умовах стандартного довгострокового контракту Україна має підписати контракт з російським "Газпромом" і знайти партнера, який буде в цьому зацікавлений.

Про податки. Президент Петро Порошенко заявив про підтримку заміни податку на прибуток податком на виведений капітал.

Про зірваний транш від ЄС. Європейська комісія не виділить Україні останній транш кредиту з програми макрофінансової допомоги в розмірі 600 мільйонів євро.

Про рейдерство. Агрохолдинг "Зоря Поділля" здійснює незаконне захоплення землі інших аграрних підприємств.

Про мораторій на продаж землі. У Раді зареєстровано проект закону про продовження мораторію на відчуження та купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2019 року.

Про бюджет. 1 грудня члени уряду одноголосно затвердили допрацьований проект держбюджету на 2018 рік.

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Карел Хірман: Європа чекає відповіді з України, що буде з транзитом, але її нема

Україна стоїть на порозі визначення долі транзиту російського газу після 2019 року. Зараз Київ заробляє на транзиті 2-3 млрд дол щорічно, але через "Північний потік-2" може їх втратити. Про це ЕП поговорила із словацьким експертом з енергетичних питань Карелом Хірманом.

Бюджет для небайдужих, або Де взяти кошти на божевільні ідеї

Два роки тому громадська організація SocialBoost за підтримки USAID запустила "Громадський проект" — платформу бюджету участі. Автори чотирьох проектів-переможців розповіли ЕП про свій досвід роботи з цим інструментом.