Агрохолдинг Порошенко захватывает земли других предприятий - СМИ

Агрохолдинг "Заря Подолья" осуществляет незаконный захват земли других аграрных предприятий.

Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

В Винницкой области расположен один из крупнейших сахарных заводов - Гайсинский. Он принадлежит компании, которую можно найти в декларации президента Порошенко под названием "Заря Подолья".

С ней по соседству - "Колос", предприятие местного агрария Константина Дударя. Собственную фирму он создал семнадцать лет назад. Теперь, утверждает, ее хочет поглотить президентская компания.

Аграрий добавляет - предприятие Порошенко интересуют прежде всего земли:

"Здесь сахарный завод рядом, им выгодно свеклосеющую зону делать. То есть, я понимаю, что хочется, но не таким путем".

История борьбы за землю продолжается уже больше года. Летом конфликт между двумя аграрными предприятиями достиг кульминации - дошло до физического столкновения на поле.

По словам Дударя, сначала неизвестные украли часть его урожая. Затем заблокировали комбайн. Когда приехала полиция, оказалось, что часть земель, которые он арендует и обрабатывает, уже оформлены на президентскую "Зарю Подолья".

Проблема в том, что сейчас в Украине существует сразу два реестра: старый бумажный (Государственный земельный кадастр) и новый электронный (Реестр вещественных прав). И старые бумажные договоры аренды еще не все переведены в электронную форму.

Чем массово пользуются земельные рейдеры, рассказывает юрист Виктор Кобылянский:

"Есть старый договор, действующий, не расторгнут, не признанный недействительным, и он выполняется. Каким-то образом по тому же земельному участку заключают другой договор, уже вносят в реестр, и потом получают бумажку, мол, вот у меня документ, у меня все права для того, чтобы зайти на этот земельный участок. Обычно, за этим всегда стоит определенный административный ресурс, то есть имеют своих регистраторов, через которых просто провести регистрацию".

Агрофирма Порошенко зарегистрировала на себя значительную часть арендованных земель Дударя через новосозданный реестр имущественных прав.

И таким образом якобы получила права на его землю. Можно было бы предположить, что такая регистрация произошла по ошибке, и фирма президента не знала, что оформляет на себя чужие земли. Если бы таких спорных участков не оказалось более ста.

Чтобы восстановить право на пользование землей, Дударь начал судиться с фирмой президента.

В ответ, говорит, люди Порошенко предложили ему продать бизнес, а следовательно - передать им все земли, которые он имеет.

Однако Константин Дударь их проигнорировал. Как и все дальнейшие попытки переговоров.

А тогда, рассказал он, к спору подключилась местная СБУ.

Директор "Зари Подолья", в свою очередь, заверил, что СБУ взялась за это дело самостоятельно, чтобы предотвратить конфликт в районе.

Президентская "Продовольственная компания "Заря Подолья" сегодня обрабатывает более 50 тысяч гектаров земли в Винницкой области.

Если корпорацию Roshen президент, как утверждает, передал в слепой траст, то многими другими бизнесами он до сих пор владеет напрямую.

И об их продаже или отстраненном управлении, как отмечает издание, вопрос даже не ставится. В том числе и о агрохолдинге.