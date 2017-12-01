Порошенко предлагает перейти на налог на выведен капитал

Президент Украины Петр Порошенко заявил о поддержке замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Об этом президент сказал в эфире 112.

"Есть ли риски, что поступления в государственный бюджет сократятся? Есть, и мы четко их понимаем и можем предусмотреть соответствующие компенсаторы для того, чтобы не пострадал государственный бюджет, социальные программы", - отметил Порошенко.

По мнению президента, это не просто позиция стимулирования инвестиций.

"Это имеет огромное антикоррупционное значение, огромное упрощение ведения бизнеса, снижения себестоимости и перевод абсолютного большинства украинского бизнеса с потенциально тех, кого могут обвинить в каких-то уголовных шагах, на абсолютную чистую, светлую и прозрачную сторону", - сказал президент.

По словам президента, сокрытие прибыли и рисование фиктивных убытков, чем сейчас вынуждено была заниматься большинство бизнеса, теперь потеряет полный смысл.

Однако, по мнению Порошенко, этот шаг облегчит и приток инвестиций и кредитов в Украину.

"Это мощная инъекция для того, чтобы стимулировать экономический рост", - заявил он.

Президент уверен, что хоть и не сразу, но это положительно повлияет на рост ВВП, а в итоге и на поступления в государственный бюджета.

По его словам, потери первого года внедрения нового налога составят от 20 до 23 миллиардов гривен.

Ориентировочная дата введения налога - 1 января 2019.

Напомним, Кабинет Министров одобрил законопроект о замене налога на прибыль аналогом налога на выведенный капитал.

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