Символічні санкції за символічне визнання ОРДЛО

Путін отримав перший транш санкцій. Санкції дуже лайтові. Вони б'ють швидше по его російського президента та його камарильї (придворна кліка), ніж по економіці Росії.

І дозволяють показати всередині країни, що Росія сильна, Путін ще сильніший і робить те, що хоче, незважаючи на загрозу санкцій.

Санкції дозволяють Путіну вибрати сценарій збереження обличчя, Захід показує йому, що він готовий на такий обмін, коли Путін просто визнає так звані ЛНР та ДНР та на цьому оголошує себе переможцем.

Що в голові Путіна ми не знаємо. І якщо він піде далі, то у Байдена на столі лежать реальні санкції, які вже не лайтові. Це і санкції, що б'ють по грошах, і санкції щодо технологій, і, певно, персональні санкції. Ключове – фінанси та технології.

А поки що маємо символічні санкції за символічний акт визнання.

Британія запровадила санкції проти 5 російських банків. Але це дрібні банки, назва яких, мабуть, говорить щось лише людям, які відмивали гроші в рамках схем ФСБ.

Європа заборонила їздити на шопінг та інші насолоди сотням росіян. У тому числі й пропагандистів. Дрібниця, але приємно.

США запровадили санкції проти держборгу. Проте ці санкції стосуються лише внутрішніх паперів, ОФП, які перебувають у обігу з 1 березня 2022 року.

Звичайно, це сигнал усім інвесторам, що й інші папери краще не чіпати, бо може прийти і їхня черга, але поки що у Росії немає проблем з фінансами і вони можуть витримати навіть повністю закриті зовнішні ринки.

Хоча для російського корпоративного бізнесу ціна грошей зараз точно зросте. Також США ввели санкції проти одного з державних банків, але це "Зовнішекономбанк" (не "Ощадбанк" і не "ВТБ") та його вплив на економіку мінімальний.

Німеччина заблокувала сертифікацію Північного потоку 2. Це добре для України, але в плані Росії б'є тільки по его Путіну і, судячи з усього, Медведєву, який раптово вийшов з анабіозу.

Цього року такий теплий лютий, що Медведєв прокинувся вже зараз і встиг погрожувати Європі цінами на газ по 2 тис. доларів. Економічного ефекту на російську економіку це не має, бо не заважає постачати газ у достатніх обсягах, адже є вільні потужності, зокрема українська труба.

Тому Захід обрав абсолютно раціональну стратегію. Санкції – механізм стримування. Вони мають лякати. Коли санкції запроваджено, вони вже нікого зупинити не можуть.

Ти повинен розуміти ціну за майбутні дії і тоді тебе може вистачити розуму ці дії не робити. Чи допоможе абсолютно раціональна стратегія з Путіним – ми дізнаємося вже найближчими днями.

А що зараз? А зараз найболючіші санкції для росії від визнання ОРДЛО – це необхідність утримувати всіх цих алкоголіків та терористів.

Ось уже один з них озвучив цифру приблизно 200 млрд доларів, які він хоче розпорошити в рамках відновлення Донбасу від результатів власної діяльності.

Це буде дуже дорого. Але Росія має заплатити цю ціну. Санкції є санкції.

Опубліковано з дозволу автора.

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