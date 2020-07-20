Металурги "зеленіють", а "зелені" – йдуть лісом

Завдяки чудовому розслідуванню програми "Схеми" американського "Радіо Свобода" щодо крадіжки з ДП "Енергоатом" близько 1,3 млн дол. на добу ми вчергове розуміємо, наскільки різняться слова і справи чинної влади.

Служба безпеки України не може не бачити цих та інших зловживань на ринку електроенергії обсягом понад 1 млрд грн щомісяця! У них є власні співробітники всередині НКРЕКП, ДП "Оператор ринку", ОСР "Укренерго", ДП "Гарантований покупець".

Вони в режимі онлайн бачать договірну торгівлю на ринках і всі зловживання можуть зупинити.

Професіонали у СБУ чудово розуміють також інші злочинні схеми, що існують у традиційній енергетиці. Зокрема:

– Закупівлю державними підприємствами палива за завищеними на мільярди гривень цінами, як у випадках з "Центренерго", так і у випадках з "Енергоатомом" – справа Мартиненка у Швейцарії.

– Штучне заниження прогнозів обсягів виробітку відновлюваної генерації і заниження тарифів ОСР "Укренерго", яке призводить до збитків ДП "Гарантований Покупець", про що повільно розслідується справа Національною поліцією.

– Фіктивне завищення обсягів споживання електроенергії за низькими "соціальними" цінами і, навпаки, заниження обсягів споживання промислової енергії "постачальниками універсальних послуг" в обленерго.

Про це спочатку браво відрепортували, а зараз про справу нічого не чути, і, подейкують, офіцерів, які викрили "схематоз", відсторонили. Сума збитків – 3,9 млрд. грн лише за останній квартал 2019 року.

– Конфлікт інтересів у діях голови НКРЕКП Валерія Тарасюка. Він прийшов з приватних обленерго, і тепер в них життя чудове.

Натомість, ненависним відновлюваним енергетикам рівень оплат штучно встановили на рівні 3%, а НАЕК "Енергоатом" "мордують" до такого стану, що треба брати позики на виплату зарплат у приватних банках і немає грошей розрахуватись за ядерне паливо з Westinghouse.

"Мордують" штучно заниженим утричі тарифом без складових амортизації та фонду виведення реакторів з експлуатації.

– Або "Селидіввугілля" з іншими державними вугільними об'єднаннями, де крадуть як дихають? В попередні роки вони отримували по мільярду з держбюджету на зарплати, практично не виробляючи ніякої продукції.

Там собівартість виробництва вугілля настільки разюче відрізняється від приватних виробників (також, м'яко кажучи, не святих), що питання корупції та крадіжок є очевидним фактом.

– Не помічають також у СБУ незаконну роботу енергоблоків, що не пройшли взагалі оцінку впливу на довкілля і нехтування елементарними нормами захисту довкілля вугільними ТЕЦ.

– Може є час перевірити сплату податків? Так немає тих податків. Маленька відновлювана генерація з 6% виробітку сплатила минулого року більше податку на прибуток та дельти ПДВ ніж мільярдери від феросплавного бізнесу, ніж вся генерація електрики з вугіллям, більше ніж атомщики.

Справа не лише у різних тарифах, а і у можливості гратись з цінами на паливо і ухилятись від податків на десятки мільярдів.

На все це немає часу і натхнення.

Натомість, підлеглі голови СБУ вимушені за вказівкою свого керівництва ганятись за підприємцями. Наші податки і час цінних фахівців з СБУ марнуються на примітивні речі – стеження, 255-а спроба зламу пошти та месенджерів не допоможуть заткнути нам рота.

Дуже дратують владу "нахабні зелені підприємці", які "дєрзко" нагадують про очевидні речі.

Важко залякати вигаданими справами про фінансування незаконних збройних формувань тих, хто допомагає Збройним силам України. Важко довести хоч якусь недоплату податків у тих, хто сплачує їх найбільше з усіх енергетиків.

Важко приховати інформацію про оборудки і махінації наближених до влади олігархів у 21 сторіччі – професіонали все бачать. Бачать цю корупцію та вакханалію манипулятивних даних і міжнародні кредитори України.

Оскільки вже завтра у Верховній Раді планується розгляд закону про ретроактивне обрізання тарифів на відновлювану енергію хочу спрогнозувати найближче майбутнє.

Скоріше за все фракція "Слуги народу" не втримається і поведеться на запропоноване слугами панів Коломойського та Пінчука зниження тарифів на ВЕС та СЕС понад 10-15%, через що іноземні інвестори будуть вимушені йти позиватись до міжнародних арбітражів.

При цьому у своїх позовах згадають не лише про останню наругу над укладеними договорами, але також і про втрачені мільйони від скасованих угод pre-PPA, про скасовані пільги на податок на прибуток, тощо.

Професійні міжнародні "фонди-стерв'ятники" відчувають запах легкої здобичі і вже бомбардують великих і не дуже інвесторів з пропозиціями профінансувати міжнародні арбітражі проти України.

Вони мають відповідний юридичний досвід, мають довгий фінансовий ресурс і вони виграють за 2-4 роки, як вони виграли в Іспанії та інших країнах, де політики також вирішили підіграти своїм короткостроковим політичним цілям, не зважаючи на довгострокові втрати для їх держав.

На жаль, вони виграють, не в ляльководів, які стоять за сценою, а виграють у всіх громадян України.

Сумарно бюджету України це "зниження зелених тарифів" протягом наступних дев’яти років коштуватиме 3 мільярди доларів у вигляді недоотриманого податку на прибуток і ще мільярдів 4-5 пізніше – за рішеннями арбітражів. І все це з наших податків...

Щиро вірю, що повторюючи маніпулятивну тезу народного депутат "Слуги народу" Андрія Геруса про міфічні надприбутки у зеленій генерації, Давід Арахамія просто не розібрався.

Тож беремо калькулятор і відкриваємо сайт НКРЕКП. Перевіряємо середніх виробіток електроенергії сонячними електростанціями (СЕС) по Україні. Коефіцієнт використання встановленої потужності (КВВП) становить в середньому близько 12,5%.

Тобто, один умовний мегават СЕС за рік виробляє близько 1,25 млн квт/годин. Множимо цей виробіток на тариф у 0,15 євро, що діяв у 2019 році, і отримуємо 187 тисяч євро річного валового доходу. Валовий OPEX (витрати на експлуатацію) приймаємо рівними 10% ВД.

Ще треба згадати про 18% податку на прибуток (факт сплати всією індустрією 6,2 млрд грн минулого року при валовому доході у 28 млрд грн показує, що платимо навіть більше ніж 18%), про податок на землю.

Все разом призведе до чистого прибутку на рівні 65% від валового доходу, тобто 122 тисяч євро на рік.

При середній вартості будівництва одного мегавату (з вартістю землі і підключенням) близько 750 тисяч євро отримаємо просту окупність проєкту на рівні 6,1 року. І це ми ще не згадували про відсотки за банківськими кредитами.

Не згадуємо про дуже короткі терміни кредитування в Україні, коли потрібно повернути всі позичені кошти протягом максимум 5 років, а не протягом 20, як у ЄС.

Не згадували про корупцію при підключенні до мереж або у ДАБІ. Не згадували про неминучі втрати від штрафів за небаланси. Так де ж та суперприбутковість, якій заздрить півкраїни? Де та прибутковість, заради якої варто знищити міжнародний інвестиційний імідж України?

Надприбутки забезпечують не СЕС та ВЕС. Найприбутковіша справа – завести лояльних людей у регулятор НКРЕКП та на державних монополістів – "Енергоатом" та "Центренерго". Оце гра для дорослих хлопчиків.

Але повернемось до законотворчості. Буквально завтра нас очікує феєричний "прогиб" перед спонсорами бенкету. У законодавство про зелену енергетику планують внести термін "зеленої металургії".

Начебто, певні види виробництва сталі настільки вже екологічні, що мусять купляти електричну енергію без цільової надбавки на відновлювану енергетику та зелені тарифи. Що наступне? "Зелений кокс?" "Зелені шлаки?" Ми мусимо повірити, що металургія екологічніша за, скажімо, рослинництво чи туризм?

Якщо ж металурги не "позеленіють", то завдяки 1300 правкам, поданим за одну добу небайдужими депутатами закон не буде ухвалений взагалі і продовжиться "мародерство" в енергетиці. Чим менше заплатять коштів на користь НАЕК "Енергоатом" та відновлюваної генерації, тим більше зможуть вкрасти з ринку "впливові друзі".

Також там є просто фантастично важливі правки нардепки "СН" Роксолани Підласої з Комітету з питань економічного розвитку: "Слово "таких" замінити словом "наступних"; або "сполучник "а" виключити". Всього 214 правок. Трохи виглядає як наруга над парламентаризмом? І як шантаж також виглядає.

Попри побоювання, засідання комітету ПЕК Верховної Ради відбулось у відкритому режимі, тож є можливість переглянути цей парад договорняків. Депутати активно змагались у популізмі, начебто захищаючи населення від підняття тарифів.

Хоча саме нинішня система субсидує, насамперед, найбагатших людей країни і справжнім захистом населення було б ринкове ціноутворення для заможних і фінансові субсидії для нужденних, як це працює у всіх країнах, крім України та Венесуели.

Трохи більше року назад партія "Слуга народу" активно критикувала закупівлю вугілля за схемою "Ротердам+", а я тоді попереджав у статті на УП, що реформа (недо)ринку електроенергії призведе до тяжчих наслідків.

Зараз, коли відбувається небачений раніше грабунок ринку традиційної енергетики, нардепи намагаються виставити в ньому винними маленький сектор відновлюваної енергетики. Проте ж ми бачимо і документуємо факти зловживань, які в рази переважають у формуванні дефіциту грошей на ринку.

Не хочеться думати, що президент України Володимир Зеленський санкціонував цей "шабаш". Протягом понад рік, на всі спроби попасти до нього назустріч інвесторам, які вклали у енергетику 10 мільярдів доларів, єдиною відповіддю були або мовчання або формальні відписки від заступника Голови Офісу пані Юлії Ковалів.

Зустріч обіцяли і голова уряду прем'єр Денис Шмигаль і міністр енергетики Ольга Буславець. Якби попали б, не мовчали б, повірте. Може саме тому, доступ до Президента так ретельно оберігають навіть від великого і прозорого бізнесу?

Але, дуже скоро ситуація стане настільки поганою, що валити справжні проблеми на сектор відновлюваної енергетики (який до того часу збанкрутує) вже не вийде.

Все одно міжнародні кредитори та неминучі техногенні катастрофи зношеної генерації примусять владу України виконувати її власне законодавство і скасувати перехресне субсидування у споживанні, запровадивши фінансове PSO (монетизація пільг, якщо простіше).

А також вивести державних монополістів на ринок прямих угод та РДН у повному обсязі. Приватизувати все що можна або закрити все, що не можна.

Тільки час буде непоправно втрачено. Разом із рейтингом влади.

Цей текст не є виключно моєю особистою думкою. Це те, про що щодня говорять між собою сотні інвесторів у ВДЕ, десятки експертів енергоринку, іноземні кредитори та просто небайдужі громадяни з інтелектом, вищим за середньостатистичного глядача телеканалу 1+1.