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СБУ повернула майже 3 мільярди державному енергопідприємству 

Вівторок, 11 лютого 2020, 19:28
 

Служба безпеки викрила протиправний механізм, який дозволив отримати 2,8 мільярда гривень прибутків, через збитки державному підприємству "Гарантований покупець".

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом липня - грудня 2019-го року представники компаній-постачальників універсальних послуг надавали до держпідприємства "Гарантований покупець" недостовірні дані. Комерсанти штучно завищували обсяги споживання населенням електричної енергії, яку постачали за пільговими цінами.   

Отриманий "надлишок" дешевої електроенергії постачальники реалізовували підприємцям за ринковою вартістю. 

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СБУ енергетика

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