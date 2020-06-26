Екснардепа Мартиненка у Швейцарії засудили до 28 місяців ув'язнення за відмивання грошей – ЗМІ

Федеральний кримінальний суд Швейцарії визнав винним екснардепа Миколу Мартиненка у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему "в складі злочинного угруповання".

Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на 3 джерела, обізнані в процесі.

"Також суд визнав винним ще одного громадянина України Павла Скаленка, який разом із ексдепутатом фігурує і в українському кримінальному провадженні НАБУ та САП.

Миколі Мартиненку оголосили покарання у вигляді 28 місяців ув’язнення, 12 з яких "безумовного відбування". Павлу Скаленку – 24 місяців ув’язнення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засідання кримінальної палати Федерального кримінального суду відбулося 26 червня о 14:00 за місцевим часом у місті Беллінцона.

Справа у Швейцарії пов’язана з провадженням Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Україні, яке нині розглядається Антикорупційним судом.

За інформацією слідства, будучи нардепом і головою енергетичного комітету парламенту, Мартиненко та спільники протягом 2008-2012 років "забезпечили" перемогу чеській компанії Skoda J.S. на тендерах держпідприємства НАЕК "Енергоатом" із закупівлі обладнання.

В обмін на перемоги, чехи надавали відкати у 15-20% вартості закупленого, які перераховувалися на рахунки панамської компанії Bradcrest. Бенефіціаром цієї компанії, за даними правоохоронців, є Мартиненко.

Справа у Швейцарії стосується саме цих відкатів від Skoda J.S. та відмивання грошей отриманих за результатами оборудок. Адже рахунки компанії Bradcrest відкриті у Швейцарських банках.

Сам Мартиненко своєї провини за цими звинуваченнями не визнавав.

Як пишуть "Схеми", Мартиненко на рішення суду Швейцарії поки не відреагував.

"Не відповів на прохання про коментар і його помічник. За даними журналістів "Схем", його адвокати у Швейцарії повідомили суду, що заявляють апеляцію на це рішення", - повідомляють журналісти.

Нагадаємо:

У грудні 2019 року Прокуратура Швейцарії направила до суду справу українського колишнього депутата Миколи Мартиненка, якого там підозрюють у відмиванні коштів на 2,8 млн євро.

В Україні Мартиненка обвинувачують в організації схеми з розкрадання на двох держпідприємствах. Крім епізоду з "Енергоатомом" є ще другий, що стосується закупівлі ДП "СхідГЗК" уранового концентрату. Підприємство мало самостійно забезпечити видобуток сировини, проте керівництво закупило її за кордоном через австрійську фірму-прокладку "Штоєрман", пов’язану з Мартиненком, спричинивши шкоду у розмірі 17,2 млн доларів США.

Знати більше: Під прицілом Європи. В яких справах за кордоном фігурує Мартиненко