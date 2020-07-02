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Бізнесмен Тинний звинуватив Баканова у відкритті справ в інтересах своіх родичів

Четвер, 2 липня 2020, 09:29
 

Бізнесмен Ігор Тинний пов'язує обвинувачення СБУ у фінансуванні тероризму із особистою помстою голови відомства Івана Баканова.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Тинний зазначає, що Баканов діє в інтересах родича та бізнес-партнера Олександра Бєляєва.

За словами Тинного, протягом останніх місяців одночасно заведені кримінальні справи і відбуваються якісь слідчі дії стосовно, як мінімум, 12 юридичних осіб, в яких він є співзасновником.

"СБУ та ГПУ цікавляться всіма без виключеннями моїми компаніями, які експлуатують міні ГЕС, СЕС, працюють у сфері поводження з відходами.

Серед цих юридичних осіб є такі які кредитуються у ЄБРР і проходять першокласний аудит, є іноземні партнери. 

...Вочевидь, проблеми у фірм виникли у зв‘язку з моєю активною позицією у відстоюванні інтересів відновлюваної генерації і протидії у розкраданні коштів з традиційної державної генерації", - пише Тинний.

Іншим варіантом може бути зведення особистих рахунків і використання службового положення чинним очільником СБУ в інтересах його родича і бізнес-партнера Олександра Бєляєва

"11 років тому або близько цього у пана Баканова і його сім'ї разом з його поплічниками на прізвище Бєляєв та Лазутін був бізнес, як вони вважали. Бізнес трошки злодійський. Вони за 5 копійок тримали в оренді ГЕС в Полтавській області. Платили за рік 5 або 6 тис. євро орендної плати. А я їх купив за 360 або 370 тис. на аукціоні і вигнав їх як орендарів", - розповів Тинний.

Також він повідомив, що СБУ ігнорує всі звернення та засипає запитами, виїмками в офісах і у обслуговуючих банках. Окрім цього СБУ намагалася взломати месенджери та поштову скриньку Тинного. 

Ігор Тинний - член наглядової ради і співвласник лідера в сфері поводження з відходами у столиці "Київспецтранс", співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики. Тинний займається гідроенергетикою, сонячними електростанціями, біогазом, а також володіє виробничими підприємствами і ресторанами.

Економічна правда

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