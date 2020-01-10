Гроші є, беріть!

Любой бизнес, который хочет развиваться, расти, масштабироваться и выходить на новые рынки, ищет финансирование.

Без ресурсов извне очень сложно, а порой в принципе невозможно достичь поставленных целей.

Но за последние несколько лет среди собственников компаний сформировался четкий стереотип, что получить кредит в банке или найти системного инвестора – это что-то из области фантастики. Однако это не совсем так.

С одной стороны, инвестиционный климат в нашей стране по-прежнему не самый благоприятный.

Например, по последним данным Европейской бизнес ассоциации (EBA), индекс инвестиционной привлекательности Украины по первой половины 2019 года снизился до 2,85 баллов.

Да, это лучше, чем в 2013 году, – тогда индекс "провалился" до 1,81 балла, – но хуже, чем за аналогичный период 2018 года, когда индекс достиг отметки в 3,1 балла.

С другой, потенциал украинской экономики – огромен. И даже в ситуации, когда инвесторы смотрят на нас с изрядной долей скепсиса, бизнес имеет прекрасные шансы на привлечение капитала.

Более того, инвестиции активно заходят в АПК, в IT, в фармацевтическую отрасль, логистику, в оптовую и розничную торговлю, в перерабатывающую промышленность. И это не домыслы, а статистика.

По данным Национального банка, в 2015-2019 годах Украина ежегодно получала 2,5-3 млрд долл. прямых иностранных инвестиций.

Для сравнения, в 2014 году иностранные инвесторы вложили всего лишь 300 млн долл.

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Кредитование бизнеса в Украине тоже постепенно восстанавливается.

По информации того же НБУ, общая сумма кредитов, выданных коммерческими банками субъектам хозяйствования к 1 декабря 2019 года, составила порядка 845 млрд грн.

Причем банки кредитуют как в гривне, так и в зарубежной валюте. И хотя ставки для субъектов хозяйствования по-прежнему высоки, они значительно ниже, чем два-три года назад.

Например, по гривневым кредитам средневзвешенная ставка для юридических лиц снизилась с 20,5% до 14,8%, валютные кредиты в свою очередь подешевели на несколько процентных пунктов.

К тому же, руководство НБУ реализует политику снижения учетной ставки – в течение 2019 года она была снижена до 13,5% годовых.

В планах регулятора снизить ставку до 8% к 2021 году. Соответственно, это создаст стимул для дальнейшего удешевления стоимости кредитных ресурсов.

Одновременно с этим необходимо работать над развитием институтов совместного инвестирования, которые могли бы перенаправить сбережения граждан, преимущественно хранящиеся "под подушками", в реальный сектор экономики.

Это способствовало бы выходу украинской экономики на траекторию ускоренного развития, а также привело бы к дальнейшему падению стоимости кредитных ресурсов.

Кроме того, развитие институтов совместного инвестирования стало бы предпосылкой для становления фондового рынка Украины, который стал бы источником привлечения капитала для национального бизнеса.

Вопрос развития институтов совместного инвестирования особенно актуален в условиях ожидаемого запуска земельного рынка.

Свое плечо украинскому бизнесу подставляют международные финансовые организации.

Они обеспечивают "длинные" и "дешевые" деньги для национального бизнеса как напрямую, так и через коммерческие банки или государственные программы.

К примеру, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который за годы своего функционирования прокредитовал украинскую экономику более чем на 13 млрд евро, к концу 2019 года в рамках проекта Евросоюза EU4Business реализовал в Украине около 160 проектов грантовой поддержки малого и среднего бизнеса (в целом с 2010 года количество таких проектов составляет около 1 тысячи).

Помимо этого, ЕБРР через государственные банки Украины выделяет кредиты на проекты, связанные с возобновляемой энергетикой и энергоэффективностью.

В начале 2019 года Фонд энергоэффективности заключил соглашение с Международной финансовой корпорацией (IFC), в рамках которого партнеры в течение четырех лет выделят 235 млн долл. в виде грантов и кредитов для модернизации жилого фонда.

А в июле 2019 года Украина и Евросоюз подписали пять соглашений на общую сумму 127 млн евро, из которой 44 млн евро будет направлено на имплементацию реформ в сельском хозяйстве, энергетике, в сферах окружающей среды, инвестиционного климата, торговли и трудовых отношений.

Все это большой "пирог", часть которого вполне может "отщипнуть" как средний, так и малый бизнес.

Вопрос в том, что зачастую предприниматели не пытаются приложить усилия, чтобы получить кредитные и инвестиционные ресурсы. Хотя, как мы видим, эти ресурсы есть. Как внутри страны, так и за ее пределами.

Да, привлечение финансирования сегодня – процесс более сложный, чем это было, например, в 2005-2007 годах. Когда деньги текли в Украину рекой.

Бизнесу нужно меняться, становиться более понятным и открытым для потенциальных кредиторов и инвесторов.

Почему зачастую зарубежные инвесторы не хотят иметь дело с украинскими компаниями?

Прежде всего, из-за недостатков правовой системы и бюрократических препятствий.

Это коррупция в государственных органах, низкий уровень защиты прав инвесторов, сложности при оформлении земельных взаимоотношений, технические барьеры в торговле и при прохождении таможенных процедур, нечеткость и непрозрачность законодательных норм, большое количество разрешительных документов и процедур (несмотря на декларируемую Кабинетом министров дерегуляцию), превышение полномочий контролирующими органами при проведении проверок, несправедливая и некомфортная налоговая система.

Кроме того, на украинском рынке, по сути, нет ликвидности, а инвесторы имеют возможность зарабатывать не на получении дивидендов, а только посредством последующей продажи своего актива.

Вторая большая проблема – непрозрачность самого бизнеса, его закрытость от инвесторов, кредиторов и других партнеров, токсичная репутация, дефицит квалифицированных кадров (да, за это нужно сказать большое "спасибо" трудовой миграции, но, тем не менее) и порой упрямое нежелание меняться ради того, чтобы получить взамен доступ на новые рынки или рост рентабельности.

И если внешние факторы, такие как коррупция и давление со стороны госорганов, в большей степени отпугивают внешних инвесторов, то нежелание бизнеса быть гибче и устранять недостатки в своей деятельности закрывает доступ к банковским кредитам, деньгам и грантам международных финансовых организаций.

Хотя даже банки, какими бы они ни были консервативными структурами, готовы кредитовать начинающий бизнес и согласны рассматривать выдачу сравнительно небольших кредитов, до 5 млн грн, даже при наличии одной лишь управленческой отчетности.

Но для того, чтобы получать внешнее финансирование, бизнесу необходимо меняться.

Причем это может быть как комплексная трансформация, которая предусматривает, в том числе, юридическое и торговое структурирование, ревизию управленческой структуры, модернизацию производственных мощностей, ликвидацию "пробелов" в репутации, расчет рисков и формирование понятной стратегии развития бизнеса, так и воздействие на конкретные "болевые точки".

Прочему такая трансформация неизбежна? Потому что в Украине кардинально меняется политическая и социально-экономическая ситуация.

Следовательно, "старые" методы ведения бизнеса уже совсем скоро работать не будут. И фору при поиске финансирования получат те компании, которые смогут осознать это и подстроиться к новым условиям.

Иными словами, у собственника любого бизнеса под рукой должна быть стратегия по адаптации к требованиям и вызовам рынка, просчет рисков и четкое планирование всех шагов, эффективная модель взаимодействия с командой, с партнерами и государственными органами.

Поэтому успешное привлечение ресурсов, будь то гранты ЕБРР или банковские кредиты, возможно только при условии осознанной эволюции бизнеса.

При этом компания становится более открытой перед клиентами, подрядчиками, партнерами (как локальными, так и зарубежными), властями и контролирующими органами.

Это не только дает доступ к финансированию, но и значительно усиливает рыночные позиции, обеспечивает рост показателей рентабельности и прибыли, а также формирует иммунитет против рейдерства и внутрикорпоративных конфликтов.