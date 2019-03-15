ЕБРР и ЕС раздадут украинским предпринимателям кредиты на 60 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития и Евросоюз запускают кредитную линию EU4Business-ЕБРР объемом 60 миллионов евро для финансирования проектов малых и средних предприятий в Украине.

Об этом сообщил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне на пресс-конференции в Киеве 15 марта, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы запускаем сейчас кредитную линию в Украине. Ее размер - примерно 60 млн евро. Линия предназначена для МСП, для использования предприятиями возможностей, которые открываются через Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ) между ЕС и Украиной", - сказал он.

По словам Патроне, в рамках этой кредитной линии заемщики смогут получить долгосрочные кредиты в сумме до 3 млн евро. Кредиты будут предоставляться в гривне.

"Эта кредитная линия - это интеграция в географическом и экономическом планах. После создания УВЗСТ между ЕС и Украиной перед местными компаниями открылись многочисленные возможности. Запуск кредитной линии EU4Business-ЕБРР дает местным МСП, которые обеспечивают почти 80% рабочих мест в стране, но на которые пока приходится лишь около 40% ВВП, дополнительный доступ к финансированию для того, чтобы они могли и дальше развиваться, становиться более конкурентоспособными и соответствовать стандартам ЕС ", - отметил Патроне.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития планирует в этом году реализовать в Украине около 160 проектов грантовой поддержки для малого и среднего бизнеса.