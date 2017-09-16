Неделя в графиках: мясо дорожает, экспорт ростет, "айфоны" дешевеют

Экономическая правда запускает новую рубрику: "Неделя в графиках». Каждую субботу мы будем публиковать для вас 4-7 графиков, демонстрирующих определенные экономические процессы и тенденции, происходящие в Украине и мире.

Овочі дешевшають, м'ясо дорожчає

Ціни на м'ясо зростають швидкими темпами з початку 2017 року.

"Причин дві: спалах африканської чуми, в результаті якої знизилося поголів'я свиней, і зростання світових цін на м'ясо, який активізував експорт. У результаті знизилася пропозиція свинини на внутрішньому ринку і виросли ціни", - зазначав старший економіст Dragon Capital Олена Бєлан ще у серпні.

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Курятина і яловичина також подорожчали, "підтягнувшись" за свининою.

Якщо у січні кг свинини можна було купити за 68 грн, то зараз вона коштує більше 100 грн.

Ціни на овочі та фрукти, які підскочили літом через погану погоду в травні, яка негативно вплинула на врожай, почали опускатися. Так, кг капусти зараз можна купити на 10 грн дешевше, ніж у червні за 6,05 грн.

Півмільйона закритих ФОПів

З початку поточного року з 454 тисяч фізичних осіб – підприємців, які подали заяву про зупинення своєї діяльності, 368,4 тисяч – протягом останніх років не здійснювали підприємницької діяльності, повідомляє ДФС.

При цьому, з початку 2017 року закрилося лише 85,8 тис. підприємців, які дійсно проводили діяльність та сплачували податки. В той же час відкрилося 196 тис. нових підприємців.

Український експорт зріс на 22%

У січні-липні 2017 року Україна експортувала товарів на 23,8 млрд доларів, що на 22% більше, ніж у 2016, повідомляє Держстат.

Зазначається, що країна також імпортувала товарів на 26,563 млрд доларів.

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Порівняно із січнем–липнем 2016 експорт збільшився на 22,1% (на 431,35 млн доларів), імпорт – на 29,4% (на 604,15 млн доларів).

Негативне сальдо становило 2,708 млрд доларів, тоді як у січні–липні 2016 також негативне – 980,4 млн.доларів. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,90, тоді як у січні–липні 2016 – 0,95.

Коли iPhone X стане дешевше?

Ми проаналізувати, як змінювалася ціна на попередні моделі iPhone і чого очікувати від цін на нові гаджети.

Так, у минулому році після виходу iPhone 7 і iPhone 7 Plus ціни на старі моделі iPhone очікувано впали. На презентації нового iPhone сама компанія оголосила про зниження цін на попередні версії.

Після презентації ряд російських ЗМІ повідомили про падіння цін на попередні версії iPhone в Росії майже на третину. Україну, судячи з динаміки, в найближчому майбутньому падіння цін також очікує, хоч і не таке значне.

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В Україні ж нові iPhone прогнозовано приїдуть за наступними цінами:

iPhone 8 складуть від 25 999 гривень;

iPhone 8 Plus - від 29 999 гривень;

iPhone Х - від 37 999 гривень.

Облікова ставка на рівні 12,5%

Національний банк зберіг облікову ставку незмінною на рівні 12,5% річних.

Як відомо, зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Зниження кредитування фізосіб приводить до того, що зменшується платоспроможний попит на товари і послуги, що часто купуються в кредит. Відповідно, виробники і продавці утримуються від нарощування виробництва та підвищення цін через низький попит.

СБУ підігріває інтерес до публікацій "Української правди"

Цей графік не стосується економічної тематики, проте не включити ми його не могли.

14 вересня слідчий СБУ вручив головному редактору "Української правди" Севгіль Мусаєвій лист з вимогою видалити січневу статтю про зрив державної програми реформування оборонно-промислового комплексу, оскільки служба вбачає в матеріалі розголошення держтаємниці.

Так, на думку СБУ, стаття "Сучасну зброю для армії знову відклали "на завтра", містить окремі відомості щодо проекту Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2020 року.

У зв’язку з цим, цікаво було подивитись, як її читали. Так, коли публікація з’явилася на сайті – вона отримала близько 12 тисяч переглядів. За сім місяців вона не отримала і 500 переглядів, і ось, завдяки візиту СБУ, за два дні її продивилися ще 10,5 тисяч разів.

Завдяки СБУ, кількість переглядів публікації Олексія Братущака зросла майже вдвічі.