Український експорт зріс на 22%

У січні-липні 2017 року Україна експортувала товарів на 23,8 млрд доларів, що на 22% більше, ніж у 2016.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Зазначається, що країна також імпортувала товарів на 26,563 млрд доларів.

Порівняно із січнем–липнем 2016 експорт збільшився на 22,1% (на 431,35 млн доларів), імпорт – на 29,4% (на 604,15 млн доларів).

Негативне сальдо становило 2,708 млрд доларів, тоді як у січні–липні 2016 також негативне – 980,4 млн.доларів. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,90, тоді як у січні–липні 2016 – 0,95.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 217 країн світу.

Нагадаємо, у І кварталі 2017 року обсяг українського експорту товарів і послуг становив 12,4 мільярда доларів, що на 2,7 мільярдів, або 28%, більше ніж у 2016 році.