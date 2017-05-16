"Ланет" может заблокировать российские сайты за несколько минут

Интернет-провайдер "Ланет" может заблокировать попавшие под санкции сайты в течение нескольких минут.

Об этом Liga.net сообщили в компании.

"Ланет может заблокировать эти сайты в течение нескольких минут. Никакой дополнительной техники для этого не нужно. Такая же ситуация должна быть и у большинства крупных провайдеров. У небольших провайдеров могут возникнуть проблемы, как с серверными мощностями так и с софтом", - отметили в компании.

До этого Укртелеком сообщил, что уже начал выполнять указ президента о санкциях против российских соцсетей и интернет-ресурсов.

Ранее один из крупнейших интернет-провайдеров компания Триолан сообщила, что пока не знает, как технически реализовать решение о санкциях.

В Интернет-ассоциации Украины заявляют, что осуществление блокировки попавших под санкции российских сайтов украинскими провайдерами пока технически невозможно. Там считают, что для реализации решения о санкциях провайдерам потребуется время и большие средства на переоснащение оборудования и изменение топологии сети.

Ранее сообщалось, Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц.

В частности, под санкции попали Яндекс, Вконтакте и Одноклассники.