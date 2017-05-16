"Укртелеком" уже работает над блокированием российских сайтов
Директор по корпоративным коммуникациям "Укртелеком" Михаил Шуранов заявил, что "Укртелеком" уже начал блокировать российские ресурсы.
Об этом Шуранов рассказал ЭП.
"Укртелеком выполняет требования Указа Президента Украины №133 / 2017 о запрете предоставления услуг доступа к ряду веб-ресурсов, которые детализированы в тексте указа. Процесс довольно сложный и требует определенного времени, учитывая значительное количество ресурсов", - отметил он.
"Работы уже начаты. Они будут проводиться поэтапно и, по предварительной оценке специалистов, будут продолжаться от нескольких дней до недели", - добавил Шуранов.
Напомним, президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц.
В частности, под санкции попали Яндекс, Вконтакте и Одноклассники.
С полным списком юридических лиц, которые попали под санкции можно ознакомиться здесь.
Один из крупнейших провайдеров "Триолан" также прокомментировал возможность блокировки российских сайтов.
Экономическая правда
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