Экономическая правда в 2016. Главные тексты года
Мы собрали для вас наиболее популярные и важные тексты 2016 на Экономической правде.
Суббота, 31 декабря 2016, 09:00 -
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Найбільш резонансне
Минув 2016 рік. Це був дуже непростий рік, в якому, на жаль, було більше розчарувань, ніж якісних змін. Ми намагалися охопити головне з "плюсів" і "мінусів" тих процесів, які відбувалися в економічному житті країни, в житті бізнес-середовища. Чи впоралися ми із цим завданням? Вирішувати вам. Тут ми зібрали для вас найбільш популярні і важливі тексти 2016 року.
Сподіватимемося, що наступного року буде більше позитивних історій на наших сторінках, а значить — і у вашому житті теж. До зустрічі в новому році!
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