OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
Об инфляции, об МВФ, о Приватбанке, о лоукостах, о стипендиях, об Укртрансгазе.
О Приватбанке. Бывший совладелец Приватбанка Геннадий Боголюбов требует от правительства Украины возврат потерянных средств в банке.
Об МВФ. Миссия МВФ посетит Киев для проведения технического обсуждения проекта бюджета на 2018 год.
О Фуксе. Государственная служба геологии и недр выдала газодобывающей компании East Europe Petroleum LLC ещё 11 специальных разрешений на недропользование.
О Крыме. В аннексированном Россией Крыму немецкая логистическая компания DHL продолжает вести свою деятельность через так называемые "партнерские пункты обслуживания" в Керчи, Севастополе и Симферополе.
О лоукостах. Министр инфраструктуры заявляет, что для развития региональных аэропортов критично важным является привлечение туда бюджетных авиакомпаний.
Об Укртрансгазе. "Нафтогазу" не удалось назначить поляка Станчака президентом "Укртрансгаза".
О стипендиях. Правительство приняло решение повысить стипендии украинским студентам на 18%.
О ценах. Инфляция на потребительском рынке в октябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,2%, с начала года - 11,5%.
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