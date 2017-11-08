Мининфраструктуры предлагает пустить лоукостеры в Нежин и Житомир

Министр инфраструктуры Украины заявляет, что для развития региональных аэропортов критично важным является привлечение туда бюджетных авиакомпаний.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой презентацию "Авиационная транспортная стратегия Украины до 2030 года".

Отмечается, что необходимо развивать аэродромы Гостомель, Житомир, Нежин и Белая Церковь для лоукост-перевозок пассажиров в Киев и прилегающие населенные пункты.

"Расширение сегмента доступных авиаперевозок является залогом развития авиационной отрасли. Лоукосты или авиакомпании, которые готовы работать в низком ценовом сегменте, - ключевые факторы, которые будут стимулировать развитие региональных аэропортов, а также сопутствующей транспортной инфраструктуры в Украине", - заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Лоукосты - это не трагедия для аэропорта, а шанс нарастить объемы перевозок, увеличить поступления от неавиационной деятельности, улучшить туристическую привлекательность региона и, как следствие, стимулировать его экономическое развитие", - добавил он.

Министр отметил, что стратегия развития местных аэропортов предусматривает их господдержку - правительство приняло решение о выделении средств на ремонт ВПП аэропортов в Черновцах, Одессе и Виннице.

Напомним, ГП "Антонов" заинтересовано в использовании аэродрома в Гостомеле для обслуживания лоу-кост авиакомпаний.