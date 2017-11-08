Компания Фукса получила еще 11 спецразрешений на добычу газа

Государственная служба геологии и недр выдала газодобывающей компании East Europe Petroleum LLC ещё 11 специальных разрешений на недропользование.

Об этом свидетельствуют данные Госгеонедр.

Согласно приказам о выдаче спецразрешений, опубликованных на сайте Госгеологии от 8 ноября 2017 года, "Ист Юроуп Петролеум" выданы 11 спецразрешений на разработку новых лицензионных участков в Полтавской области.

Газодобывающая компания East Europe Petroleum LLC, осуществляет деятельность в сфере геологии и геологоразведки, а также занимается разведочным бурением и добычей углеводородов.

В данный момент East Europe Petroleum LLC является владельцем 19 спецразрешений на нефтегазовые лицензионные участки.

Напомним, по данным единого госреестра юридических лиц, компания "Голден Деррик" переименовалась в "Ист Юроуп Петролеум".

Как сообщалось, в сентябре 2016 года после более двух лет судебных разбирательства компания "Голден Деррик" вернула себе право на разработку украинских газовых месторождений.

В частности, Государственная служба геологии и недр в конце августа - начале сентября возобновила "Голден Деррик" действия трех специальных разрешений (лицензий) на газовые площади в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

ООО "Голден Деррик" получила скандальную известность в 2011 г., в течение которого ей на внеконкурсной основе было выдано более двух десятков специальных разрешений на пользование недрами.

Такие успехи связывали с лоббированием бизнеса компании министром энергетики Эдуардом Ставицким и Николаем Присяжнюком.

На данный момент, 33% ООО "Голден Деррик" владеет государственная НАК "Надра Украины".

Остальные 67% - оффшору Hartlog Limited из орбиты владельца MosCityGroup Павла Фукса. Он известен скупкой токсичных активов у окружения Виктора Януковича.

Экономическая правда