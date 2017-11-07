OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Об Укргаздобыче, об оффшорах Порошенко, о ВВП, о теплых кредитах, о Нафтогазе, о ЗВР.

О теплых кредитах. В 2018 году в бюджет будет заложено больше средств для финансирования "теплых" кредитов для объединений совладельцев многоквартирных домов.

О золотовалютных резервах. Международные резервы Национального банка в октябре выросли на 0,5% до 18,736 миллиарда долларов.

О 4G. Нацкомиссия по вопросам регулирования связи и информатизации утвердила начало проведения 4G тендера в диапазоне 2600 МГц на 23 января 2018 года.

Об УГВ. "Укргазвыдобування" силами собственного бурового подразделения "Укрбургаз" за 10 месяцев 2017 года достигло объемов бурения в 198 тысяч метров.

О "Нафтогазе". Лоббистом НАК "Нафтогаз Украины" выступал Уильям Брайан, который уже более 8 лет работает в американском правительстве.

Об офшорах Порошенко. Целью создания оффшоров в интересах президента Петра Порошенко могла быть минимизация налогов, а не планы передать кондитерский бизнес "Рошен" в "слепой траст".

О ВВП. Европейский банк реконструкции и развития подтвердил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2017 году на уровне 2%, в 2018 году - на 3%.

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