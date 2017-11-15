OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О поездах в обход Украины, о семействе Януковичей и о переводах от "заробитчан".

О поездах в обход Украины. Российская Федерация закончила строительство железнодорожного полотна в обход Украины. Теперь, поезда, следующие из Москвы и Санкт-Петербурга на юг РФ, не заезжают на территорию Украины.

О Нафтогазе. "Нафтогаз" оставили без лицензий на разработку газоносных площадей. Одиозный нардеп Сергей Каплин считает, что промысел углеводородов - это непрофильная для "Нафтогаза" деятельность.

Об Укравтодоре. Славомир Новак уже год работает руководителем Государственного агентства автомобильных дорог. Сегодня состоялся его отчет перед министрами. Среди прочего, он рассказал о том, сколько удалось сэкономить на закупках, какие у агентства приоритеты по ремонту дорог и о важности повышения уровня безопасности на дорогах.

О субсидиях. В январе этого года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 7,5 миллиона украинских семей. В нынешнем отопительном сезоне их количество сократилось до 6,6 миллиона.

О семействе Януковичей. Александр Янукович, сын "легитимного" экс-президента, и, по-совместительству, бывший владелец 100% акций банка ВБР, пытался отсудить у государства 1,6 миллиарда гривен. Не получилось.

О переводах от "заробитчан". Не секрет, что украинцы получают денежные переводы от своих родственников, работающих в Европе. По результатам 9 месяцев этого года из Европы пришло 1,75 миллиарда долларов переводов. Это официально, с использованием систем перевода средств.

О Суркисах. Братья Суркисы продолжают биться с государством за "свои" деньги. Они не считают себя связанными с Приватбанком эпохи Коломойского лицами и требуют вернуть 1,05 миллиарда гривен и 266 тысяч долларов. Дело дошло до государственной исполнительной службы.

Вы хотите знать больше?

Регулирование криптовалют: 200 грамм свежего законно намайненного биткоина, пожалуйста

Уверенная поступь криптовалют миром побудила отечественных законодателей приступить к разработке профильной нормативной базы. Этот шаг может оказаться преждевременным. Для начала хватит существующих законов.

Скрытые рычаги инфляции. Кто выиграет от ускоренного роста цен

В начале ноября Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции и признал: цены будут расти быстрее, чем предполагалось ранее. Высокий уровень инфляции может привести к глубинным сдвигам в фискальных и долговых планах государства.