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Украинцы получили из-за границы почти 2 миллиарда долларов

Среда, 15 ноября 2017, 15:25
 

Объем денежных переводов в Украину с использованием систем перевода средств в январе-сентябре составил 1,747 миллиарда долларов.

Об этом говорится в данных Национального банка, передает УНИАН.

Этот показатель в 8 раз превышает объем переводов из страны за этот период в объеме 207 млн долларов.

Объем переводов в пределах Украины за 9 месяцев составил 3,18 млрд долларов.

Нацбанк отметил, что за этот период на территории страны предоставляли услуги 34 системы перевода средств, в том числе 27 созданных резидентами и 7 - нерезидентами.

Напомним, в октябре чистая покупка населением иностранной валюты превысила продажу впервые с января 2015 года.

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НБУ
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