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Россия запускает поезда в обход Украины

Среда, 15 ноября 2017, 10:44

Россия запускает первые пассажирские поезда по железнодорожной дороге в обход Украины.

Об этом пишет "РИА Новости".

Как отмечается, первыми по обходу Украины пройдут поезда из Москвы в Кисловодск, Анапу, Новороссийск, Адлер и обратно, двухэтажный состав из Санкт-Петербурга в Адлер и обратно.

По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 километров в час.

Стоимость строительства железной дороги Журавка — Миллерово в обход Украины оценивалась в сумму около 56 млрд рублей. До аннексии Крыма Россией и начала войны на Донбассе поезда, следующие на российский юг, шли по территории Украины.

Новая железная дорога длиной 137 километров проходит полностью по территории России (по Воронежской и Ростовской областям).

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Россия железная дорога
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