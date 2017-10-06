OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О страховом стаже, о газе, о пенсиях, о пошлинах, о налогах, о криптовалютах.

О страховом стаже. Украинцы смогут купить неограниченное количество страхового стажа для выхода на пенсию.

О "Смарт Холдинге". Правоохранители задержали директора частного акционерного общества "Укргазвыдобуток" Вадима Мохова.

О налогах. В тройку лидеров входят ПАО "Укргаздобыча", "Нафтогаз Украины" и ЧАО "А / Т Табачная компания" В.А.Т. - Прилуки ".

О газе. OKKO Group намерена самостоятельно импортировать природный газ как для нужд собственных бизнесов, так и для реализации на рынке Украины.

О пенсиях. До 25 октября пенсионеры получат перечисленные пенсии. Органы Пенсионного фонда имеют уведомить каждого о новом размер повышения и размер перечисленной пенсии.

О пошлинах. ЕС ввел антидемпинговые пошлины на импорт стали горячего проката из Украины, России, Бразилии и Ирана.

О криптовалютах. Национальный банк Украины предупреждает о рисках использования криптовалюты, так как ее статус еще не определен и регулятор продолжает работу над этим вопросом.

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