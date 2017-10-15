ЕБРР предложил новые кандидатуры в руководство Нафтогаза

ЕБРР передал Украине перечень новых независимых кандидатов в Наблюдательный совет Нафтогаза.

Об этом президент ЕБРР Сума Чакрабарти сказал в интервью украинской службе "Голоса Америки".

"Мы предоставили правительству перечень возможных кандидатур. Это лица, которые, по нашему мнению, являются заинтересованными и смогут сформировать новый совет как можно быстрее. Мы сейчас ждем ответа правительства", - сообщил Чакрабарти.

Увольнение независимых членов Наблюдательного совета Нафтогаза в сентябре этого года вызвало беспокойство международных экспертов и чиновников.

Теперь Нафтогаз должен "продвигать реформу корпоративного управления Нафтогаза уже с новым составом директоров", - утверждает Чакрабарти.

Глава ЕБРР отметил необходимость понять причины отставки независимых членов совета. По мнению Чакрабарти, это решение могло быть связано с "разочарованием тем, как принимаются решения", он также отметил "недостаточную прозрачность коммерческой дисциплины", что может создавать неравные условия для партнеров Нафтогаза.

Важным фактором могло стать опасения того, что требование подавать электронные декларации наравне с госслужащими предусматривает уголовную ответственность за любые ошибки.

"Это - общая проблема во многих странах, где мы проводим свою деятельность. Достаточно часто в некоторых культурах, если ты делаешь ошибку, ты боишься преследований. Это - ключевой вопрос: мы должны его решить. Это не только для Украины, но важный вопрос везде . Это в культуре, которая происходит из старого коммунистического способа действия. Это значит, что люди не захотят принимать решения, потому что если они сделают ошибку - а в жизни ошибки случаются - они будут наказаны. Мы должны разобраться с этим не только в Нафтогазе, но и в государственных предприятиях в Украине и других местах", - заявил Чакрабарти.

Напомним, 19 сентября независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Пол Уорвик и Маркус Ричардс решили уйти в отставку.

Как сообщала ЭП, весной текущего года трое независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" Чарльз Проктор, Маркус Ричардс и Пол Уорвик обратились к правительству с предупреждением о возможном уходе в случае отсутствия сдвигов в решении хронических проблем НАК.

Это же заявление подписала Юлия Ковалив, которая тогда занимала пост главы наблюдательного совета "Нафтогаза".

Чарльз Проктор в начале сентября сообщил, что покинет компанию 30 сентября.

3 апреля Ковалив написала заявление о прекращении своих полномочий как члена наблюдательного совета компании по собственному желанию.

Подробнее о конфликте руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева и премьера Владимира Гройсмана читайте в материале на ЭП.

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Экономическая правда