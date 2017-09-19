Независимые члены набсовета "Нафтогаза" увольняются из-за срыва реформ

Последние независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Пол Уорвик и Маркус Ричардс решили уйти в отставку.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Свое решение они связывают со свертыванием реформ со стороны правительства", - сообщает пресс-служба.

В своем письме они отмечают, что в апреле 2017 года они уже высказывали представителям Кабинета министров свою четкую позицию относительно невыполнения правительством Плана реформирования корпоративного управления Нафтогаза.

"Несмотря на заверения, предоставленные членам наблюдательного совета представителями высшего политического руководства Украины, в течение последних пяти месяцев не произошло никаких существенных сдвигов вперед", - сообщается в документе.

"Ни одно из действий, которые находятся под контролем правительства, не было выполнено. Напротив, уровень политического вмешательства в работу Нафтогаза продолжает расти и стал, к сожалению, очевидной нормой", - говорится в письме.

Отмечается, что в среду состоится брифинг руководства группы "Нафтогаз" относительно этого решения.

Как сообщала ЭП, весной текущего года трое независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" Чарльз Проктор, Маркус Ричардс и Пол Уорвик обратились к правительству с предупреждением о возможном уходе в случае отсутствия сдвигов в решении хронических проблем НАК.

Это же заявление подписала Юлия Ковалив, которая тогда занимала пост главы наблюдательного совета "Нафтогаза".

Чарльз Проктор покинул компанию 30 сентября.

3 апреля Ковалив написала заявление о прекращении своих полномочий как члена наблюдательного совета компании по собственному желанию.

Подробнее о конфликте руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева и премьера Владимира Гройсмана читайте в материале на ЭП.

Экономическая правда