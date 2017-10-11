Правительство рассчитывает на 10% уменьшение количества субсидиантов в этом году

Правительство ожидает, что количество субсидиантов в этом году может уменьшиться на 10% из-за роста реальных доходов населения.

Об этом во время круглого стола сказал директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает Укрінформ.

"Если говорить о тех показателях, на которые мы рассчитываем в течение текущего отопительного периода, то мы увидим отличия от предыдущих двух, касающиеся предоставления субсидий. В прошлые периоды мы четко понимали, что доходы населения уменьшились, при этом произошло резкое шоковое повышение цен", - сказал Музыченко.

По его словам, в прошлые периоды ожидалось увеличение получателей субсидий, например, во время отопительного периода количество получателей достигло 6,7 млн - 7,5 млн домохозяйств.

"В этом отопительного сезона у нас кардинально иная ситуация, когда цены остаются неизменными, а реальные доходы населения растут. Факторами этого является увеличение минимальной заработной платы. Реальный рост доходов населения составляет 35% ", - сказал Музыченко.

По его словам, в правительстве ожидают уменьшения количества субсидиантив на 10%.

"10% - это пока прогноз, реальная цифра будет понятна по результатам отопительного периода", - заявил Музыченко.

Напомним, в Украине начался процесс расчета размера зимней субсидии.

Кабмин внес правки в процесс предоставления субсидий.

Ранее правительство объяснило, как будет начислять субсидии безработным.