Кабмин внес правки в процесс предоставления субсидий

Правительство Украины своим решением усовершенствовало процесс предоставления жилищных субсидий населению и уменьшило период, за который учитываются доходы домохозяйств, с четырех до двух последних кварталов.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №609.

Теперь также есть возможность назначения субсидии недееспособному лицу по заявлению опекуна, урегулирован вопрос выплаты назначенной субсидии на приобретение твердого топлива и сжиженного газа в случае смерти лица, которому был назначен субсидию.

Также установлено, что субсидия не будет назначаться только при наличии задолженности, общая сумма которой будет превышать 20 необлагаемых минимумов доходов граждан просмотренных социальные нормативы потребления газа для бытовых нужд, урегулирован вопрос проведения расчета неиспользованных сумм субсидий объединениями совладельцев многоквартирного дома и жилищно-строительными кооперативами.

Напомним, правительство объяснило, как будет начислять субсидии безработным.