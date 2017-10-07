В Украине начался процесс расчета размера зимней субсидии
Размер субсидии автоматически будет рассчитан тем, кому в мае этого года ее был переназначено на новый период - 2017-2018 гг.
Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Никаких документов или справок субсидиантам повторно не нужно подавать или доносить. Программа жилищных субсидий максимально упрощена для людей", - добавил он.
Он также отметил, что заявление и декларацию о доходах заново необходимо было подать только семьям, которые арендуют жильё, имеют изменения в составе семьи – кто-то прописался или выписался за последний год, хотят получить субсидию на твердое топливо.
"Как и в прошлом году, субсидию предоставят всем, кто нуждается в реальной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг", - добавил премьер.
Напомним, Кабмин внес правки в процесс предоставления субсидий.
Ранее правительство объяснило, как будет начислять субсидии безработным.
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