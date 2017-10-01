ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ

Об МВФ, о санкциях, о субсидиях, о сжиженном газе, об ОПЗ, о стипендиях и о торговых преференциях.

О санкциях. США сообщили о дальнейшем усилении санкций против энергетического и банковского секторов экономики России, которые были наложены за ее агрессию против Украины.

О субсидиях. Министерство финансов завершило разработку проекта правительственного постановления, который вводит монетизацию субсидий на уровне теплокоммунэнерго.

О сжиженном газе. Генеральная прокуратура не нашла криминала в повышении цен на сжиженный газ.

Об ОПЗ. Продажа Одесского припортового завода планируется в промежутке февраль-апрель следующего года.

Об МВФ. Приезд основной миссии МВФ откладывается из-за отсутствия прогресса в вопросе назначения главы НБУ вместо Валерии Гонтаревой, которая еще в мае подала в отставку.

О торговых преференциях. 1 октября вступили в силу автономные торговые преференции ЕС для Украины.

О стипендиях. В подготовленном правительством проекте бюджета образования и науки на 2018 год предлагается сократить расходы на социальные и академические стипендии для студентов.