В Фонде госимущества рассказали, когда продадут ОПЗ
Продажа Одесского припортового завода планируется в промежутке февраль-апрель следующего года.
Об этом на брифинге на Одесском припортовом заводе сообщил руководитель Фонда госимущества Виталий Трубаров.
"Мы провели рабочее совещание на заводе, чтобы подвести итоги очередного этапа этой подготовки - завершение полной инвентаризации предприятия", - сообщил Трубаров.
Он отметил, что инвентаризация необходима для перехода на следующий этап подготовки ОПЗ к приватизации - оценки.
"Материалы инвентаризации будут переданы оценщику, и после получения ее результатов рабочая группа приступит к формированию условий конкурса по продаже государственного пакета акций ОПЗ", - сказал Трубаров.
Продажа самого ОПЗ, по его словам, планируется в промежутке февраль-апрель следующего года.
Одесский припортовый завод - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт.
Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.
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Экономическая правда
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