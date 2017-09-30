В Фонде госимущества рассказали, когда продадут ОПЗ

Продажа Одесского припортового завода планируется в промежутке февраль-апрель следующего года.

Об этом на брифинге на Одесском припортовом заводе сообщил руководитель Фонда госимущества Виталий Трубаров.

"Мы провели рабочее совещание на заводе, чтобы подвести итоги очередного этапа этой подготовки - завершение полной инвентаризации предприятия", - сообщил Трубаров.

Он отметил, что инвентаризация необходима для перехода на следующий этап подготовки ОПЗ к приватизации - оценки.

"Материалы инвентаризации будут переданы оценщику, и после получения ее результатов рабочая группа приступит к формированию условий конкурса по продаже государственного пакета акций ОПЗ", - сказал Трубаров.

Продажа самого ОПЗ, по его словам, планируется в промежутке февраль-апрель следующего года.

Одесский припортовый завод - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

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Экономическая правда