Миссия МВФ не приедет до назначения главы Нацбанка – СМИ

Приезд основной миссии МВФ откладывается из-за отсутствия прогресса в вопросе назначения главы НБУ вместо Валерии Гонтаревой, которая еще в мае подала в отставку.

Об этом FinClub сообщил в собеседник Национальном банке.

"Президент пообещал МВФ внести согласованную кандидатуру нового главы НБУ в парламент, а теперь не хочет даже говорить на эту тему. Отсутствие даты приезда миссии - принуждение к диалогу", - сообщил источник.

В МВФ косвенно подтвердили эту информацию. "Президент обещал Лагард (глава МВФ – ред.) внести кандидатуру, а теперь его устраивает Смолий (в статусе и.о. – ред.)", - отметил собеседник в фонде. Первый заместитель главы НБУ Яков Смолий сейчас является и.о. главы НБУ.



Ранее представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что дата следующей миссии МВФ еще не определена и судьба 2 миллиардов долларов транша от МВФ под вопросом.

Собеседник в Администрации президента говорит, что другого кандидата, кроме главы Райффайзен Банка Аваль Владимира Лавренчука, они не планировали вносить в парламент.

Хотя, по информации FinClub, на пост главы НБУ рассматриваются не только кандидатуры Лавренчука и Смолия.

"МВФ хочет открытый процесс отбора кандидата", - добавил источник в НБУ.