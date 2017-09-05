OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
Главные экономические события понедельника, 5 сентября.
О Данилюке. Генпрокуратура закрыла производство о полноте уплаты налогов министром финансов Александром Данилюком.
О покупках. Украина резко увеличила закупку немецких товаров.
О самолетах. Укроборонпром представил новый легкий 4 четырёхместный одномоторный самолет, получивший название Y1 "Дельфин".
Об инвестициях. Украина возглавила список приоритетных для инвесторов стран.
О Нацбанке. Резервы НБУ превысили 18 млрд долларов.
О пенсии. По мнению министра соцполитики, 70% пенсионеров имеют пенсию на уровне прожиточного минимума
О Фирташе. ВТБ банк пытается взыскать с крымской компании Фирташа 40 миллионов долларов.
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