OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические события понедельника, 5 сентября.

О Данилюке. Генпрокуратура закрыла производство о полноте уплаты налогов министром финансов Александром Данилюком.

О покупках. Украина резко увеличила закупку немецких товаров.

О самолетах. Укроборонпром представил новый легкий 4 четырёхместный одномоторный самолет, получивший название Y1 "Дельфин".

Об инвестициях. Украина возглавила список приоритетных для инвесторов стран.

О Нацбанке. Резервы НБУ превысили 18 млрд долларов.

О пенсии. По мнению министра соцполитики, 70% пенсионеров имеют пенсию на уровне прожиточного минимума

О Фирташе. ВТБ банк пытается взыскать с крымской компании Фирташа 40 миллионов долларов.

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